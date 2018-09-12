Реновация столичного парка Таммсааре завершится завтра — почему работы затянулись?

Торжественного открытия парка Таммсааре не будет, потому что позавчера на раскопках подвала бывшего здания рынка на краю парка произошел обвал, попавший под который 43-летний мужчина погиб.

"Последняя часть гранитных плит центральной зоны парка прибыла в Эстонию в конце июля, когда обнаружили, что в использованных для складирования деревянных подставках находятся опасные для растительности насекомые и подставки определили на карантин", — сказал Delfi заместитель руководителя Таллиннского департамента коммунального хозяйства Рейо Везиаллик.

Поскольку плиты по вине изготовителя прибыли из Китая в Эстонию не в том порядке, подрядчик не смог осуществить установку гранитных плит на основании запланированного временного графика. "Учитывая расположение гранитных плит в виде лучей, их нужно было устанавливать, двигаясь от центральной части площади перед монументом А. Х. Таммсааре к краям", — сказал Везиаллик.

"После получения гранитных плит с таможни нужно было также установить эти плиты в парке, и затем подрядчик смог осуществить сведение между собой газонов и гранитных плит, установку городской мебели, наладку освещения и окончательное очищение территории работ", — сказал Везиаллик.