Ремонтные работы в туннеле Юлемисте перенесены на 13 часов

Туннель Юлемисте в направлении Ласнамяэ будет закрыт сегодня с 13 до 15 часов, а не с 11, как сообщалось ранее. Это связано с тем, что из-за обильного снегопада требуется время на очистку намеченных для объезда улиц, сообщает Раэпресс.

В связи с временным закрытием туннеля будет организован объезд по Ярвевана теэ и Тартускому шоссе. Таллиннский департамент транспорта призывает следить за временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков. В связи с проведением работ скорость движения в этом районе будет ограничена.

Напомним, 31 января в туннеле застрял грузовик с выступающим за высотный габарит подъемником, это привело к повреждению дорожных знаков и освещения.