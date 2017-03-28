Ремонтные работы на железной дороге внесут изменения в расписание поездов

Начинается ремонт на участке железной дороги Тапа-Тарту, что приведет к значительным изменениям в расписание движения поездов Таллинн-Тарту, а три дня в неделю для обслуживания пассажиров на линии будут в ходу и замещающие автобусы. Elron публикует изменения в расписании, которые будут действовать до 27 июня, пишет менеджер по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Ремонт на железнодорожном участке Тапа-Тарту начнется 6 апреля и приведет к изменениям в расписаниях движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Йыгева-Тарту, Таллинн-Аэгвийду, Таллинн-Раквере, Таллинн-Нарва, Тарту-Валга и Тарту-Койдула, а кроме того и во времена отправления некоторых рейсов Таллинн-Пяэскюла.

Железная дорога будет ремонтироваться три дня в неделю: во вторник, в четверг и субботу. В эти дни недели в дневное время на участке Тапа-Ракке и Тапа-Тарту Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами.

Это изменение будет оказывать влияние по вторникам, четвергам и субботам после обеда и в вечернее время на пассажиров линии Таллинн-Тарту, которые в ходе поездки должны будут пересаживаться с поезда на автобус и они не всегда смогут продолжить свою поездку в направлении Валга или Койдула и наоборот. Осуществляемые в дни ремонта поздним вечером рейсы Таллинн-Тарту будут в ходу вновь без пересадок.

Без пересадок поезда на линии Таллинн-Тарту будут в ходу по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а также накануне и во время государственных праздников. Информацию об изменениях в расписании можно найти на домашней странице Elron и на остановках Elron на информационных стендах.

Ремонт на участке железной дороги продлится до сентября. Ремонтные работы будут производиться поэтапно и о следующих изменениях в расписании, которые начнут действовать с 27 июня, Elron сообщит при первой же возможности.

С точки зрения развития железнодорожного движения реновация железнодорожного участка Тапа-Тарту необходима, так как создает предпосылки для увеличения скорости движения и сокращения времени в пути в будущем.

На линии Таллинн-Тарту пассажиров будут частично обслуживать замещающие автобусы

С 6 апреля на участке Тапа-Тарту и Тапа-Ракке Elron будет обслуживать пассажиров частично автобусами в течение трех дней в неделю. Остановки замещающих автобусов будут обозначены табличками в цветах Elron, и они будут расположены:

На автобусной станции Тапа на автобусной остановке ”Tapa”

Возле железнодорожной станции Тамсалу на автобусной остановке ”Tamsalu”

В Килтси на расположенной на Яама теэ автобусной остановке ”Kiltsi”

Перед зданием станции Раке

В Вягева на автобусной остановке ”Vägeva”

В Педья/Ваймаствере на дороге Тарту-Йыгева-Аравете на автобусной остановке ”Vaimastvere”

В Йыгева на парковке на улице Кеск со стороны железнодорожной остановки

В Каарепере на дороге Тарту-Йыгева-Аравете на автобусной остановке ”Kaarepere”

Возле железнодорожной остановки Табивере на перекрестке улиц Яама и Пятна

В Кяркна на дороге Кяревере-Кяркна на автобусной остановке ”Kärkna”

В Тарту будет три остановки: на автобусной остановке ”Salvest”, в направлении Тарту-Тапа на автобусной остановке ”Hansakeskus” и в направлении Тапа-Тарту на автобусной остановке ”Kaubamaja”, а также перед зданием вокзала Тарту на улице Ваксали

Замещающие автобусы т.н. туристического типа, что обозначает, что в расположенное в нижней части автобуса багажное отделение можно загружать детские коляски (в сложенном виде). Автобусом нет возможности перевозить велосипеды, а пассажиров с велосипедами мы просим выбирать рейсы, которые в полном объеме обслуживаются поездами. Больших собак в автобус брать нельзя. Небольшие животные в клетках в автобус допускаются, но владелец должен учитывать обстоятельство, что если в автобусе будут заняты все сидячие места, то он должен взять клетку с животным на колени. Если человек, передвигающийся только в инвалидной коляске, желает поехать на поезде, где надо будет пересаживаться на автобус, то ему надо сообщить о своем желании и точном времени поездки заранее как минимум за 5 рабочих дней по э-почте (abi@elron.ee). В этом случае можно будет организовать специальный транспорт, в который можно попасть на инвалидном кресле.

Изменения в расписании на линии Таллинн-Тарту с 6 апреля:

Пн, Ср, Пт, Вс, а также в период праздников (15 апреля, 22 июня, 24 июня) поезда из Таллинна в Тарту будут отправляться в 5:39, 8:05, 13:13, 14:13, 15:09, 16:18, 18:10 и 20:21, и из Тарту в Таллинн в 6:17, 7:26, 8:43, 13:28, 15:42, 17:23, 18:49 и 19:38.

Вт, Чт и Сб поезда из Таллинна в Тарту будут отправляться в 5:39, 8:05, 13:03 (замещающий автобус на участке Тапа-Ракке), 14:13 (2 замещающих автобуса на участке Тапа-Тарту, из них один пройдет все остановки, а второй будет останавливаться в Йыгева и Тарту), 15:09 (замещающий автобус на участке Тарту-Тапа), 16:18 (замещающий автобус на участке Тапа-Ракке), 18:10 (замещающий автобус на участке Тапа-Тарту), 20:21 и из Тарту в Таллинн в 6:17, 7:26, 8:43, 12:57 (замещающий автобус на участке Ракке-Тапа), 15:01 (замещающий автобус Тарту-Тапа), 16:49 (замещающий автобус на участке Ракке-Тапа), 18.07 (замещающий автобус на участке Тарту-Тапа) и в 19:38.

Изменения в расписании на линии Тарту-Валга с 6 апреля:

Пн, Ср, Пт, Вс и в период праздников (15 апреля, 22 июня, 24 июня) поезда из Тарту в направлении Валга будут отправляться в 10:14, 15:17 и 17:20, а из Валга в направлении Тарту в 6:12 (по рабочим дням), 7:29 (по выходным дням), 14:26 и 17:32.

Вт, Чт, Сб поезда из Тарту в направлении Валга будут отправляться в 10:14, 14:36 и 17:20, а из Валга в направлении Тарту в 6:12 (по рабочим дням), 7:29 (по выходным дням), 13:10 и 16.00.

Изменения в расписании на линии Тарту-Койдула (Пиуза) с 6 апреля:

До 28 апреля поезда из Тарту в направлении Койдула будут отправляться в 10:16 и 17.22, а из Койдула в направлении Тарту в 5:56 (по рабочим дням), 7:17 (по выходным дням) и 15:54.

С 29 апреля поезда из Тарту в направлении Койдула будут отправляться в 10:16 (поезд едет до Пиуза), 15:32 (по выходным дням, поезд едет до Пиуза), 17:22 (по рабочим дням) и 20:32 (по выходным дням) и из Койдула в Тарту поезд будет в ходу в 5:56 (по рабочим дням), 7:17 (по выходным дням), 13:49 (по выходным дням, поезд отправляется из Пиуза), 15:39 (по рабочим дням, поезд отправляется из Пиуза) и 17.55 (по выходным дням, поезд отправляется из Пиуза).

Информацию об изменениях в расписании и оперативную информацию можно найти на домашней странице Elron www.elron.ee , а также возле остановок Elron на информационных стендах.