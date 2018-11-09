Ремонтные работы на участке между Таллинном и Пяэскюла перешли в завершающую стадию.

„В движение поездов в западном направлении в этом году было очень много изменений, доставивших пассажирам немало неудобств; но теперь я очень рад тому, что в дальнейшем мы сможем обеспечить пассажирам несколько более стабильные возможности для поездок”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „Выражаю большую благодарность за терпение всем жителям Нымме, Сауэ, Кейла , Палдиски, Вазалемма, а также всем, кто ездит нашими поездами”.

Последние ремонтные работы, оказывающие существенное влияние на график движения поездов, будут проведены 10 и 11 ноября: в эти дни поезда в направлении Кейла, Рийзипере и Палдиски будут курсировать по измененному расписанию. На участке между Лиллекюла и Пяэскюла в выходные дни можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении города. На паре рейсов между Пяэскюла и Таллинном придется пользоваться также подменными автобусами.