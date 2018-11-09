Ремонтные работы на участке между Таллинном и Пяэскюла перешли в завершающую стадию.

С понедельника, 12 ноября, следующие в западном направлении поезда будут курсировать, в целом, по обычному расписанию, хотя и с небольшими изменениями; при этом можно будет пользоваться привычными платформами; также все рейсы будут обслуживаться только поездами.
Расписания движения поездов с указанием остановок подменных автобусов размещены на домашней странице Elron, а также на установленных на остановках информационных стендах. Информацию о движении поездов можно также узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.
Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2017 году поездами Elron было совершено 7,3 миллиона поездок; расписания движения придерживались 99,15% поездов.