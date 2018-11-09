09.11.2018, 09:40

Ремонтные работы на участке между Таллинном и Пяэскюла перешли в завершающую стадию.


rus.delfi.ee
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Ehitus
Иллюстративное фото.Foto: Tanel Meos

10 и 11 ноября поезда в западном направлении будут курсировать согласно измененному расписанию движения, вследствие чего следует быть внимательным при пользовании посадочными платформами. С 12 ноября будет введено новое расписание движения.

„В движение поездов в западном направлении в этом году было очень много изменений, доставивших пассажирам немало неудобств; но теперь я очень рад тому, что в дальнейшем мы сможем обеспечить пассажирам несколько более стабильные возможности для поездок”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „Выражаю большую благодарность за терпение всем жителям Нымме, Сауэ, Кейла , Палдиски, Вазалемма, а также всем, кто ездит нашими поездами”.

Последние ремонтные работы, оказывающие существенное влияние на график движения поездов, будут проведены 10 и 11 ноября: в эти дни поезда в направлении Кейла, Рийзипере и Палдиски будут курсировать по измененному расписанию. На участке между Лиллекюла и Пяэскюла в выходные дни можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении города. На паре рейсов между Пяэскюла и Таллинном придется пользоваться также подменными автобусами.

С понедельника, 12 ноября, следующие в западном направлении поезда будут курсировать, в целом, по обычному расписанию, хотя и с небольшими изменениями; при этом можно будет пользоваться привычными платформами; также все рейсы будут обслуживаться только поездами.

Расписания движения поездов с указанием остановок подменных автобусов размещены на домашней странице Elron, а также на установленных на остановках информационных стендах. Информацию о движении поездов можно также узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2017 году поездами Elron было совершено 7,3 миллиона поездок; расписания движения придерживались 99,15% поездов.

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