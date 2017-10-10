Ремонт железной дороги в направлении Палдиски завершается, в направлении Рийсипере — продолжается

Завершаются ремонтные работы на участке железной дороги Клоога-Палдиски, но продолжены они будут на участке Васалемма-Рийсипере. С субботы, 14 октября, поезда в Западном направлении будут в ходу по измененному расписанию, сообщает Elron.

Начиная с предстоящих выходных, на участке железной дороги Клоога-Палдиски Elron вновь будет обслуживать пассажиров только поездами. В то же самое время начинается ремонт на участке железной дороги Васалемма-Рийсипере, в связи, с чем для обслуживания пассажиров на этом участке Elron вынужден частично отправить на эту линию и замещающие автобусы.

В рабочие дни, а также как исключение 14 и 15 октября на линии Таллинн-Рийсипере в обоих направлениях три рейса на участке Кейла-Рийсипере будут замещены автобусами.

В выходные дни — 21, 22 и 28, 29 октября на этом же участке автобусами будут замещены все рейсы на линии Таллинн-Рийсипере.

В связи с завершением строительства в Кейла новой автобусной остановки, замещающие автобусы Elron с 14 октября будут останавливаться на автобусной остановке ”Keila raudteejaam”, расположенной возле построенной только что улицы Уус парковки.

Расписание движения можно найти на домашней странице Elron.

МЕСТА ОСТАНОВОК ЗАМЕЩАЮЩИХ АВТОБУСОВ НА УЧАСТКЕ КЕЙЛА-РИЙСИПЕРЕ:

Кейла — автобусная остановка Keila raudteejaam (на только что построенной парковке возле улицы Уус)

Кулна — автобусная остановка Kulna (на шоссе Кейла-Хаапсалу)

Васалемма — перед железнодорожной станцией Васалемма (на Яама теэ)

Кибуна — возле перекрестка между шоссе Рийсипере-Васалемма и Кибуна теэ № 384

Лайтсе — автобусная остановка Laitse raudteejaam (на шоссе Муналаскме-Лайтсе)

Яаника — автобусная остановка Jaanika (на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу)

Рийсипере — перед железнодорожной станцией Рийсипере (на Яама теэ)

Маршрут автобусов на карте Google: Keila-Riispere

Обращаем внимание, что в замещающие автобусы нельзя брать велосипеды, а детские коляски можно транспортировать в сложенном виде. Пассажиров с велосипедами просим выбирать рейс, который в полном объеме обслуживается поездом.