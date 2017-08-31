Ремонт внутриквартальных проездов в массиве Лаагна завершен

Завершен восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в жилом массиве Лаагна в Ласнамяэ, сообщается в пресс-релизе.
В присутствии вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа и старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой состоялась церемония завершения восстановительного ремонта внутриквартальных дорог в жилом массиве Лаагна.
В ходе работ обновлены 14 тысяч кв.м асфальтовых покрытий проезжей части и тротуаров, восстановлено озеленение, заменен амортизированный бордюр. Обошлось это почти в 373 800 евро.
Tallinn, Квартира, 175 900 EUR
Kiili vald, Часть дома, 199 000 EUR
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