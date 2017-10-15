15.10.2017, 10:45

Ремонт виадука Мустакиви осложнит движение в Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
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Ремонт виадука Мустакиви осложнит движение в Ласнамяэ
Foto: Tarmo Lilles

С 17 октября из-за ремонта виадука осложняется движение по улице Мустакиви в Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.

На виадуке будут устанавливаться деформационные стыки, из-за чего он будет частично перекрыт с 8 часов утра 17 октября до 13 часов 20 октября.

Полностью движение по улице Мустакиви будет перекрыто с 13 часов 20 октября до 22 часов 22 октября. Объезд возможен по виадуку Раадику и по виадуку Варраку.

Автобусное сообщение будет осуществляться по виадуку Варраку. Все остановки сохраняются.

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