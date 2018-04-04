Ремонт улицы Меривялья в Таллинне переносится на пятницу из-за погоды

Из-за погодных условий ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна начнется 6 апреля вместо предполагавшегося 4 апреля, сообщает Раэпресс.

Улицу на время ремонта планируется сделать трехрядной, из которых один будет иметь переменное направление — утром он дополнит полосу движения в сторону города, а вечером — в сторону Виймси. Во время работ скорость будет ограничена 30 км/час.

Заменено будет асфальтовое покрытие. Остановки автобусов получат его усиленными смесями, замене повергнутся колпаки канализационных люков. Работы будут вестись поэтапно. Их стоимость 659 тысяч евро, срок окончания — июнь.

Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками!