14.07.2018, 20:31

Ремонт! Меняется движение на столичном перекрестке улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ

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rus.delfi.ee
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Ремонт! Меняется движение на столичном перекрестке улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ
TeeremontFoto: Veiko Vares

С понедельника, 16 июля, когда начнется второй этап реконструкции перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, изменится организация движения на прилегающих участках. Эти изменения будут действовать до 22 июля.

На направлении Мустамяэ — Юлемисте будут функционировать два ряда, в обратном — один. Движение по улице Тонди в направлении от центра города будет перекрыто. С улицы Рахумяэ при движении в сторону центра города можно будет поворачивать только направо. Все левые повороты на перекрестке будут запрещены. Объезд по окрестным улицам.

Поскольку в непосредственной близости от района работ оказываются такие важные учреждения, как детская больница, Северо-Эстонская региональная больница, Рахумяэское отделение полиции, то водителям следует быть особенно внимательными с учетом движения оперативного транспорта.

Автобусные линии 23 и 61 направляются в объезд. Автобус линии 23 пойдет в сторону Кадака по улицам Тонди, Линну, Нымме, Таммсааре и Рахумяэ с остановкаой на объезде Вястрику на улице Линну, а в сторону автобусной станции — по улицам Рахумяэ, Ретке, Нымме, Линну и Тонди с остановками на объезде Ластехайгла и Ретке на улице Ретке и Вястрику на улице Линну.

Автобус линии 61 пойдет в объезд по улицам Таммсааре, Рахумяэ, Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе с временной остановкой Энергия на улице Рахумяэ после перекрестка с улицей Электрони.

В результате реконструкции на улице Таммсааре в направлении к улице Ярвевана появится еще один ряд, реконструируется освещение, обновятся подземные коммуникации. Срок завершения работ — 16 сентября. Улица Таммсааре полностью откроется для транспорта уже 31 августа. Стоимость работ — около 2 миллионов евро.

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