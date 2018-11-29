Ремонт Креста Свободы в Таллинне затягивается и обойдется в 200 000 евро



Об этом сообщила в четверг ERR пресс-секретарь фирма по управлению государственной недвижимостью (RKAS) Марилийз Сеппер.

По ее словам, на Кресте Свободы будут заменены все детали из матового стекла в верхней части монумента. "Говоря точнее, эмблема креста, окружающее ее кольцо, окантовка креста и детали в центральной части креста как со стороны Команданди теэ, так и со стороны площади Вабадузе", — сказала Сеппер.

Работы затянулись из-за того, что при создании монумента не была учтена необходимость замены деталей. "Стеклянные детали крепились не только болтами, но и клеем, поэтому их демонтаж был сложным и потребовал много времени", — пояснила представитель RKAS, добавив, что в дальнейшем этот конструктивный недочет будет устранен.