Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.

Установленный договором срок выполнения работ на участке между улицами Манеэжи и Лаагна — 15 ноября. Работы ведутся поэтапно, поскольку в перечень работ входят и связанные с подземными коммуникациями, которые невозможно вести сразу по всей длине улицы. Как правило, начинают их с наиболее глубоких трасс, обеспечивая во все время работ окружающие дома электричеством, газом, связью, канализацией и теплом. Кое-где состояние коммуникаций выясняется лишь после вскрышных работ. Тем не менее, участок между улицами Манеэжи и Пронкси можно и будет завершен к 15 июля, после чего он будет открыт для транспорта.

Что касается дальнейших работ, то Таллинский коммунальный департамент будет давать соответствующую информацию. На очереди серьезное изменение организации движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси.

PS! Представители Таллинского коммунального департамента сегодня договорились с подрядчиком, что для подъезда к популярным местам общественного питания, оказавшимся в районе работ, будут установлены указатели, в том числе извещающие, что ресторан пиццы и бар-буфет "Николай" доступны для клиентов.