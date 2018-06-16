16.06.2018, 14:33

Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Gonsiori tänava ehitus
Gonsiori tänava ehitusFoto: Jaanus Lensment

Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.

Установленный договором срок выполнения работ на участке между улицами Манеэжи и Лаагна — 15 ноября. Работы ведутся поэтапно, поскольку в перечень работ входят и связанные с подземными коммуникациями, которые невозможно вести сразу по всей длине улицы. Как правило, начинают их с наиболее глубоких трасс, обеспечивая во все время работ окружающие дома электричеством, газом, связью, канализацией и теплом. Кое-где состояние коммуникаций выясняется лишь после вскрышных работ. Тем не менее, участок между улицами Манеэжи и Пронкси можно и будет завершен к 15 июля, после чего он будет открыт для транспорта.

Что касается дальнейших работ, то Таллинский коммунальный департамент будет давать соответствующую информацию. На очереди серьезное изменение организации движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси.

PS! Представители Таллинского коммунального департамента сегодня договорились с подрядчиком, что для подъезда к популярным местам общественного питания, оказавшимся в районе работ, будут установлены указатели, в том числе извещающие, что ресторан пиццы и бар-буфет "Николай" доступны для клиентов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Немного халявы. Из-за спора вокруг закупки парковка у PERH временно бесплатная

16.06.2018
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) провела закупку для того, чтобы найти нового оператора для свое праковки, так как договор с фирмой Citypark закончился. Citypark также принимал участие в новой закупке, и потом оспорил ее результаты. В итоге дело затянулось, и теперь парковка у здания временно больницы — бесплатная для всех.
Подробнее

Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся

16.06.2018
Действующий в Таллинне салон красоты Delavue со дня прекратил работу и подал в суд заявление о банкротстве. Это стало полной неожиданностью как для клиентов, так и для работников фирмы. При этом остались как те, кто оплатил дорогостоящие процедуры наперед, так и те, кто взял у фирмы кредит во имя красоты.
Подробнее


Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

16.06.2018
Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Правительство Эстонии: диагноз – незрелость

16.06.2018
Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Масштабный пожар в Шотландии. В Глазго горит историческое здание Школы искусств

16.06.2018
В зданиях Школы искусств Глазго произошел мощный пожар, сообщает телеканал Sky News. Возгорание произошло ночью, сильный огонь начал перекидываться на другие здания. На месте работают около 120 пожарных и 20 пожарных машин.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €



Тотальная интеграция: можно ли полностью забыть свой родной язык?

16.06.2018
Выясняется, что да, это возможно — утратить родной язык, причем даже в зрелом возрасте. Но причины того, почему и как это происходит, весьма запутанны и порой парадоксальны, пишет Русская служба Би-би-си.
Подробнее

ВИДЕО: Ничто не безопасно. "Умный" замок со сканером отпечатков пальцев взломали за несколько секунд

16.06.2018
В 2016 году на краудфандинговой платформе Indiegogo прошла успешная кампания по сбору средств на производство "умного" висячего замка, открывающегося по отпечатку пальца владельца. Создатели устройства смогли собрать свыше 300 тысяч долларов, а недавно замок под названием TappLock вышел на рынок.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ