Ремонт бассейна Kalev Spa затягивается из-за плохого состояния конструкций

На прошлой неделе выяснилось, что вместо осени Kalev Spa откроет двери после ремонта лишь в августе следующего года. Ремонт 50-метрового бассейна Kalev Spa продлится вместо планируемых двух месяцев целый год из-за того, что арочный потолок в худшем состоянии, чем ожидалось.

Дополнительные исследования требуются и для дна бассейна, сказал член правления и директор водного центра Тыну Танвелл, сообщает rus.err.ee.

"В худшем состоянии, чем предполагалось, находится покрытие арочного потолка помещения бассейна, которое защищает от влажности и паров хлора. Его придется полностью удалить, очистить до основной конструкции и провести новую и современную обработку поверхности. В построенном 50 лет назад бассейне за это время произошли повреждения, поэтому нужны исследования 50-метровой бетонной плиты вместе с нижними слоями", — сказал он.

Кроме реновации водного центра, расширятся гостиница и ресторан. Руководитель водного центра сказал, что весь центр будет выглядеть по-новому, от раздевалок до бассейнов. Добавятся аттракционы, зоны отдыха, бани и джакузи в здании и на террасе.