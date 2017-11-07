Ректор ТЛУ: женщинам с высшим образованием не нужны менее образованные партнеры, поэтому они уезжают за границу

На открытии посвященной Дню отца конференции ”А мне нравится эстонский мужчина!” ректор Таллиннского университета Тийт Ланд сказал, что хотя у нас больше людей со средним и высшим образованием, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разрыв в образовании мужчин и женщин остается одним из самых значительных, сообщает Naistekas.

По словам Ланда, эстонцы — народ, верящий в образование, желающий принятия умных решений, которые воплощали бы в жизнь образованные люди.

”То, что в среднем эстонский мужчина имеет, по меньшей мере, среднее образование, хорошо, но мы могли бы стремиться к большему”, — сказал Ланд.

”По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Эстонии по меньшей мере 90 процентов жителей имеют среднее образование, высшее — у 37 процентов 25-65-летних людей. Далее печальнее: у 45 процентов женщин — высшее образование, а доля мужчин с высшим образованием почти в два раза меньше — 28 процентов, — пояснил Тийт Ланд. — Мы отстаем от средних показателей по ОЭСР. К сожалению, у нас самый большой дисбаланс в этой группе”.

По заверению Ланда, у эстонцев хорошая успеваемость на уровне начальной и основной школы. Тесты PISA подтверждают, что наша основная школа — лучшая.

”Но если мы сравниваем взрослых мужчин и женщин, то мужчины уступают, — сказал он. — Это в свою очередь порождает социальные проблемы. Женщины с высшим образованием не желают видеть партнерами мужчин с основным или средним образованием и зачастую уезжают поэтому за границу. Мы должны что-то изменить в обществе. Также желаю эстонским мужчинам жить дольше. Исследования показывают, что высшее образование удлиняет жизнь. Надо работать над тем, чтобы мужчины после средней школы стремились получить высшее образование”.