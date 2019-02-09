Рекорд! В минувшем году фонд лечения рака собрал 2,73 млн евро и поддержал 300 человек

По словам члена совета фонда лечения рака и онколога Восточно-Таллиннской центральной больницы доктораКристийны Оямаа, фонд играет в нашем обществе несколько ролей. ”Он дает всем возможность помочь, ведь фонд помогает в ситуации, которая может коснуться каждого. Люди получают от деятельности фонда реальную пользу — они дольше живут, лучше себя чувствуют, у близких больше надежды и т. д. Фонд привлекает внимание к тому обстоятельству, что не всем хватает возможностей, финансируемых Больничной кассой. Наша страна небогатая, и мы испытываем большие проблемы с финансированием медицины. Кроме того, фонд помогает людям поверить в доказательную медицину и найти научно обоснованные возможности лечения. Благодаря фонду я, как врач, вижу недостатки в работе нашей Больничной кассы. Ведь фонд ”Подаренная жизнь” помогает пациентам, от болезни которых существует эффективное лекарство, но Больничная касса не компенсирует его стоимость, так как опухоль редкая или лечение нестандартное”, — сказала Кристийна Оямаа.

”Деятельность фонда ”Подаренная жизнь” и ее результаты ясно показывают, что в Эстонии политики не способны организовать достаточное государственное финансирование здравоохранения”, — сказал онколог доктор Пеэтер Падрик. ”В то же время в обществе много добрых и отзывчивых людей, которые считают эту сферу важной, вкладывали и продолжают вкладывать в нее свою жизнь, время и деньги. Огромное им спасибо!” — добавил Падрик.

В 2018 году фонд лечения рака побил все рекорды. В течение года в фонд поступило 2,73 млн евро, то есть в среднем по 2 евро на каждого жителя Эстонии. Фонд смог поддержать лечение почти 300 человек. В 2017 году помощь была оказана втрое меньшему числу людей, а пожертвований поступило на миллион евро меньше. В общей сложности в 2018 году фонд лечения рака вложил в здоровье людей Эстонии 2,44 млн евро, что составляет около 7 % от суммы, которая в Эстонии тратится на лечение от рака. По оценкам, в минувшем году пожертвования в фонд лечения рака внесли свыше 100 000 жителей Эстонии и предприятий.

В прошлом году добровольцы фонда собирали пожертвования примерно на 200 различных мероприятиях, гости которых внесли в фонд в качестве спонтанных пожертвований свыше 211 000 евро.

По словам Тойво Тянавсуу, цель фонда состоит в том, чтобы и в 2019 году обеспечить всех нуждающихся в помощи необходимым лечением и возможностью жить. Для этого он призывает всех людей Эстонии поддержать фонд, оформив постоянное пожертвование в сумме хотя бы 1 евро. Кроме того, фонд займется распространением своей миссии в соседних странах, где существуют большие проблемы с доступностью лекарств от рака, а в обществе есть широкие возможности для развития благотворительности как стиля жизни. Собранные в Эстонии пожертвования по-прежнему будут использоваться только для лечения жителей Эстонии.

Фонд был зарегистрирован 5 февраля 2014 года. В начале его основания стояли боровшаяся с раком журналистка Хилле Тянавсуу, ее сын Тойво Тянавсуу и Янек Мягги. Совет фонда состоит из семи членов, пять из которых — ведущие онкологи и гематологи Эстонии из четырех больниц.

Сегодня добровольцы фонда, его команда, спонсоры, фанаты и люди, получившие помощь, соберутся в Таллинне на вечер благодарности, где организаторы фонда вспомнят достижения последних пяти лет и представят планы на будущее.

Прямой путь к банковской ссылке, по которой можно оформить постоянное пожертвование: www.kingitudelu.ee/annetajale

ЦУ ”Фонд лечения рака Хилле Тянавсуу ”Подаренная жизнь” был основан 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. Фонд компенсирует в пределах обеспеченных сбором пожертвований возможностей счета на лечение тех пациентов, чью стоимость лечения не возмещает Больничная касса. Источником денег являются внесенные в целевое учреждение пожертвования. В совет фонда, который принимает решение, каких пациентов поддержать, входят онкологи доктор Пеэтер Падрик, доктор Хеле Эвераус, доктор Кристийна Оямаа, доктор Кадри Путник, доцент отделения гематологии Тартуского Университета доктор Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков и министр государственного управления Янек Мягг