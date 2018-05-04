Рекорд: население Ласнамяэ превысило 120 000 человек

Число жителей столичного района Ласнамяэ на этой неделе достигло 120 000 человек, а за год население района выросло примерно на 700 человек.

По словам старейшины района Марии Юферевой, чаще всего сюда переезжают жители Ида-Вирумаа вместе с семьями, что объясняется большим объемом доступного жилого фонда, более низкими ценами на жилье, удобным транспортным сообщением с центром города и доступностью школ и детских садов, пишет rus.err.ee.

Быстрее всего населения Ласнамяэ росло в 2013 году, когда число жителей района увеличилось на 1441 человека.

По состоянию на 1 мая в Таллинне насчитывалось 450 075 жителей — население столицы выросло на 70 000 человек за последние 15 лет.

Таллинн и Харьюский уезд остаются одними из немногих регионов Эстонии, в которых растет население, так как в большинстве других регионов наблюдается противоположная тенденция.