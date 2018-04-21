21.04.2018, 11:06

Рекорд? На конкурс ”Большая семья года” представлен уже 31 номинант


rus.delfi.ee
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Рекорд? На конкурс ”Большая семья года” представлен уже 31 номинант
Foto: Bigbank

На сегодняшний день на конкурс ”Большая семья года” представлена 31 семья — это самое большое число номинантов за последние годы.

Имена кандидатов можно отправлять до 24-го апреля на сайте www.lasterikkad.ee. Победителей назовут 12-го мая на Дне большой семьи, который пройдет в Эстонском национальном музее. Обладателям титула также вручат премию в 7000 евро от Bigbank, сообщают организаторы.

”В этом году к конкурсу был проявлен чрезвычайно большой интерес, и есть надежда, что мы сможем побить рекорд”, — отметила президент Эстонского союза многодетных семей Аане Ыунап. ”Наибольшее число кандидатов было представлено в 2012-м году, когда на титул претендовали 37 семей. Но нынешний конкурс еще не завершен, поэтому мы призываем всех соседей, друзей, членов многодетных семей и представителей организаций — если вы знаете хорошую семью, которая достойна победы, сообщите о ней. Давайте покажем и наградим прекрасные многодетные семьи Эстонии!”

Конкурс проводят с целью отметить и наградить сильные и сплоченные многодетные семьи Эстонии. Почетным званием наградят семью, в которой растут минимум четверо детей.

По мнению Ааге Ыунап, активный интерес к конкурсу ”Большая семья года” — это знак о зрелости общества. ”Еще несколько лет назад в СМИ преобладали негативные новости, но теперь картина немного изменилась. Мы почти каждый день читаем о каких-то хороших делах или благотворительных инициативах, которую смогли реализовать жители Эстонии, и это радует. Кроме того, много пишут и про успешные большие семьи”, — сказала Ыунап.

”Присуждение титула Большой семьи года — это тоже одна из таких инициатив. Также хотела отметить, что мы решили назначить денежную премию не для того, чтобы оказать семьям помощь, а для того, чтобы сподвигнуть их участвовать в конкурсе. Надеюсь, что эта сумма позволит победителям воплотить какую-то свою мечту в жизнь”.

ТОП

Номинантов на титул ”Большая семья 2018” могут представлять все организации, члены семей и знакомые. Для этого необходимо зайти на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee или перейдя по прямой ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvx0RZRDRwnpI6f07I8_42NR9DoWx1NB5oNleflu3tpVIv0A/viewform
Патроном традиционного Дня большой семьи, который проведут в 14-й раз, является Урмас Вайно, а спонсорами — Bigbank, Эстонский национальный музей и многие другие предприятия.

Эстонский союз многодетных семей (www.lasterikkad.ee) был создан в 1996-м году с целью поддержки многодетных семей в Эстонии. В него входят 19 организаций, объединяющих семьи с четырьмя или более детьми. В членах-организациях насчитывается свыше 1440 семей, в сеть входят свыше 10 000 человек. Основной задачей ELPL является награда и защита многодетных семей, изучение их реального положения и привлечение государственных и общественных организаций. ELPL участвует в разработке правовых актов и развивает деятельность подобных организаций в Эстонии.

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