Рекорд? На конкурс ”Большая семья года” представлен уже 31 номинант

По мнению Ааге Ыунап, активный интерес к конкурсу ”Большая семья года” — это знак о зрелости общества. ”Еще несколько лет назад в СМИ преобладали негативные новости, но теперь картина немного изменилась. Мы почти каждый день читаем о каких-то хороших делах или благотворительных инициативах, которую смогли реализовать жители Эстонии, и это радует. Кроме того, много пишут и про успешные большие семьи”, — сказала Ыунап.

”Присуждение титула Большой семьи года — это тоже одна из таких инициатив. Также хотела отметить, что мы решили назначить денежную премию не для того, чтобы оказать семьям помощь, а для того, чтобы сподвигнуть их участвовать в конкурсе. Надеюсь, что эта сумма позволит победителям воплотить какую-то свою мечту в жизнь”.

Номинантов на титул ”Большая семья 2018” могут представлять все организации, члены семей и знакомые. Для этого необходимо зайти на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee или перейдя по прямой ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvx0RZRDRwnpI6f07I8_42NR9DoWx1NB5oNleflu3tpVIv0A/viewform

Патроном традиционного Дня большой семьи, который проведут в 14-й раз, является Урмас Вайно, а спонсорами — Bigbank, Эстонский национальный музей и многие другие предприятия.

Эстонский союз многодетных семей (www.lasterikkad.ee) был создан в 1996-м году с целью поддержки многодетных семей в Эстонии. В него входят 19 организаций, объединяющих семьи с четырьмя или более детьми. В членах-организациях насчитывается свыше 1440 семей, в сеть входят свыше 10 000 человек. Основной задачей ELPL является награда и защита многодетных семей, изучение их реального положения и привлечение государственных и общественных организаций. ELPL участвует в разработке правовых актов и развивает деятельность подобных организаций в Эстонии.