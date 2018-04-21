Рекорд? На конкурс ”Большая семья года” представлен уже 31 номинант

На сегодняшний день на конкурс ”Большая семья года” представлена 31 семья — это самое большое число номинантов за последние годы.
Имена кандидатов можно отправлять до 24-го апреля на сайте www.lasterikkad.ee. Победителей назовут 12-го мая на Дне большой семьи, который пройдет в Эстонском национальном музее. Обладателям титула также вручат премию в 7000 евро от Bigbank, сообщают организаторы.
”В этом году к конкурсу был проявлен чрезвычайно большой интерес, и есть надежда, что мы сможем побить рекорд”, — отметила президент Эстонского союза многодетных семей Аане Ыунап. ”Наибольшее число кандидатов было представлено в 2012-м году, когда на титул претендовали 37 семей. Но нынешний конкурс еще не завершен, поэтому мы призываем всех соседей, друзей, членов многодетных семей и представителей организаций — если вы знаете хорошую семью, которая достойна победы, сообщите о ней. Давайте покажем и наградим прекрасные многодетные семьи Эстонии!”
Конкурс проводят с целью отметить и наградить сильные и сплоченные многодетные семьи Эстонии. Почетным званием наградят семью, в которой растут минимум четверо детей.