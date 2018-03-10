10.03.2018, 12:53

РЕКОНСТРУКЦИЯ: В Эстонии на ж/д переездах происходит много несчастных случаев из-за нетерпеливости людей

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rus.delfi.ee
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В Эстонии на железнодорожных переездах и переходах происходит много происшествий из-за нетерпеливости людей.

Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг отметила, что в свете последних происшествий на железной дороге люди должны вести себя ответственно и не полагаться на удачу.

В связи с этим, Eesti Raudtee предлагает Департаменту шоссейных дорог снизить максимальную допустимую скорость движения до 50 километров в час перед нерегулируемыми железнодорожными переездами.

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