РЕКОНСТРУКЦИЯ: В Эстонии на ж/д переездах происходит много несчастных случаев из-за нетерпеливости людей

В Эстонии на железнодорожных переездах и переходах происходит много происшествий из-за нетерпеливости людей.
Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг отметила, что в свете последних происшествий на железной дороге люди должны вести себя ответственно и не полагаться на удачу.
В связи с этим, Eesti Raudtee предлагает Департаменту шоссейных дорог снизить максимальную допустимую скорость движения до 50 километров в час перед нерегулируемыми железнодорожными переездами.
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