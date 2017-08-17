Реконструкция парка Таммсааре — подарок Таллинна к 100-летию Эстонской Республики

На пресс-конференции после заседания городской управы вице-мэр Таллинна Калле Кландорф дал обзор положения дел с реконструкцией парка Таммсааре, первый этап которой должен завершиться нынешней осенью. Полностью реконструированный в июле следующего года парк станет, по мнению Кландорфа, достойным подарком города к 100-летию нашего государства.

Согласно победившему на конкурсе проекту там будет обновлено покрытие дорожек, приведено в порядок озеленение, проложены необходимые техносети, обновлено освещение, появится новая парковая мебель.

Перед театром "Эстония" будет восстановлена площадь Нового рынка, где будут проводиться не только культурные мероприятия, но и сезонные ярмарки. Памятник участникам восстания 1905 года уже переехал поближе к Эстонскому драмтеатру. Около здания театра "Эстония" появится детская игровая площадка.

Новое решение будет в ходе создания новой главной улицы города предусмотрено и для фактически пустующей сейчас территории, прилегающей к торговому центру Viru keskus.

Остатки фундамента находившегося на территории нынешнего парка здания крытого рынка будут также использованы по результатам специального проекта. Конкурс идей дал предложение построить здесь парковый павильон легкой конструкции.