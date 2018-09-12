Реконструкция отрезка столичной улицы Тонди завершена: движение стало безопаснее

Разбитый участок дороги превратился в удобную для жителей улицу Тонди с дорогой для безмоторного транспорта

”Долгожданные работы велись все лето, и в результате работ качественные полосы движения и дороги для безмоторного транспорта по обе стороны улицы сделали безопаснее условия движения и для пешеходов, и для автомобилистов. На пешеходных переходах были построены островки безопасности, организовано освещение и положена тактильная плитка для слабовидящих”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”На улице используется освещение на базе светодиодной технологии”, — добавил Рийбе.

Помимо дорожно-строительных работ по заказу AS Tallinna Vesi были реконструированы подземные водопроводные и канализационные трассы.

Проектную документацию реконструкции составило предприятие T-Model OÜ, строительные работы выполнило акционерное общество YIT Infra Eesti AS. Стоимость работ составила в соответствии с договором порядка 1,5 миллиона евро.