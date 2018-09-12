12.09.2018, 21:27

Реконструкция отрезка столичной улицы Тонди завершена: движение стало безопаснее


rus.delfi.ee
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Реконструкция отрезка столичной улицы Тонди завершена: движение стало безопаснее
Pressifoto

Работы по реконструкции отрезка улицы Тонди между улицей Котка и Линну теэ, которые длились все лето, завершены, а улица уже на протяжении некоторого времени открыта для движения, сообщает управа Кристийне.

Разбитый участок дороги превратился в удобную для жителей улицу Тонди с дорогой для безмоторного транспорта

”Долгожданные работы велись все лето, и в результате работ качественные полосы движения и дороги для безмоторного транспорта по обе стороны улицы сделали безопаснее условия движения и для пешеходов, и для автомобилистов. На пешеходных переходах были построены островки безопасности, организовано освещение и положена тактильная плитка для слабовидящих”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”На улице используется освещение на базе светодиодной технологии”, — добавил Рийбе.

Помимо дорожно-строительных работ по заказу AS Tallinna Vesi были реконструированы подземные водопроводные и канализационные трассы.

Проектную документацию реконструкции составило предприятие T-Model OÜ, строительные работы выполнило акционерное общество YIT Infra Eesti AS. Стоимость работ составила в соответствии с договором порядка 1,5 миллиона евро.

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