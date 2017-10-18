РЕКОНСТРУКЦИЯ: Мрак и черный дождь навели ужас на всю Эстонию. Ждать ли повторения?

Вчера в Эстонии можно было наблюдать небывалое природное явление: в районе 13 часов все погрузилась во тьму, которая развеялась лишь к вечеру. Кроме того, по всей стране прошел черный дождь. Синоптики пообещали, что сегодня такого не повторится.

Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк говорит, что это нормально, когда сильные воздушные массы переносят пыль из Сахары к Средиземному морю, хотя обычно до Балтийского моря она не доходит.

В этот же раз речь идет о стечении сразу трех обстоятельств: дым и копоть пожаров в Португалии, пыль из пустыни Сахара и принесенный с Атлантики ураган "Офелия", который и "захватил" с собой эти пыль и копоть.

Согласно данным podoga.ee, сегодня днем будет облачно с прояснениями. До обеда во многих местах дождь, после обеда дождь прекратится. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывы до 16 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 7..12°C.