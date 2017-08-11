РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как на вчерашних учениях штурмовик США приземлился на дорожный знак

Вчера, 10 августа, при учениях военнослужащих боевой группы НАТО на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете произошел несчастный случай. При приземлении штурмовик A-10 снес пластиковое ограждение, а затем — дорожный знак. Смотрите анимацию о том, как произошел несчастный случай.
Задача учений состояла в том, чтобы отработать приземления и взлеты на неподготовленном аэродроме.
Несчастный случай произошел в конце учений. Пилот не пострадал.
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