Рекламщик Сависаара раскрывает тайны Центристской партии

Автор давних предвыборных реклам Эдгара Сависаара Пааво Петтай обнародует скрытое финансирование Центристской партии, пишет Eesti Ekspress.

Недавно предприятие Петтая Midfield OÜ отправило комиссии по надзору за финансированием партий чистосердечное признание.

Midfield сообщило, что "по определенным обстоятельствам" в 2009-2015 годах не представило Центристской партии счета на 1,24 млн евро.

Это было не голословное утверждение. Midfield добавило к своему признанию составленное признанным на государственном уровне финансовым экспертом мнение, в котором детально по счетам проанализировано движение скрытых средств.

Петтай и его фирма годами делали рекламы Центристской партии. Поэтому они владеют внутренней информацией о стоимости кампаний и их финансировании.

Комиссия по надзору за финансированием партий теперь должна решить, кто и как будет расследовать тайны Центристской партии.