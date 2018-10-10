Рекламная кампания "Пыль убивает" призывает использовать ламельные автомобильные шины

С 15 октября перед всеми владельцами автомобилей встает задача замены покрышек, и у них возникает возможность выбора между шипованной или или ламельной резиной. В Таллинне началась рекламная кампания "Пыль убивает!", цель которой - привлечь внимание к последствиям использования шипованных автомобильных шин. Между тем, с точки зрения экологических последствий использование нешипованных шип явно предпочтительнее.

К примеру, В Хельсинки было проведено исследование, показавшее, что весенняя пыль на улицах состоит в основном из частиц дорожного покрытия, вырванных шипами на шинах. А вызванный этим износ покрытия ухудшает условия движения, приводя к истончению слоя асфальта и образованию выбоин.

В городе установлены пять рекламных плакатов, которые призывают водителей вместо шипованной использовать ламельную резину.