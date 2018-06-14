Рейтинги центристов и реформистов почти сравнялись, популярность EKRE достигла рекордных 18%

Рейтинг Партии реформ в июне снизился до 28% и почти сравнялся с рейтингом Центристской партии (27%), а занимающая третье место Консервативная народная партия (EKRE) продолжает наращивать популярность, которая достигла рекордных 18%, пишет rus.err.ee.

Такие данные приводятся в опубликованном 14 июня опросе общественного мнения, проведенном Turu-uuringute AS по заказу ERR.

После избрания Каи Каллас председателем Партии реформ рейтинг реформистов подскочил до 33%, но после этого начал снижаться: до 30% в мае и 28% в июне.

Поддержка Центристской партии остается стабильной: 27% в январе-феврале, 26% в марте-мае и 27% в июне.

В качестве третьей по размеру политической силы в Эстонии закрепляется EKRE, рейтинг которой в июне вырос до 18% (после 12% в январе, 14% в апреле и 15% в мае). EKRE впервые показала такой высокий результат в опросах Turu-uuringute AS.

Популярность социал-демократов с мая не изменилась, оставшись на уровне 9%.

Сменившую название партию "Отечество" (бывшую IRL) поддерживают 5% избирателей, то есть отечественники балансируют на пороге прохождения в Рийгикогу.