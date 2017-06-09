09.06.2017, 13:20

Рейтинг партий: русскоязычный избиратель засомневался в центристах

 (24)
rus.delfi.ee
EST
Presidendivalimised I voor august 2016
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.


Если бы завтра состоялись выборы в Рийгикогу, то партии EKRE голоса отдали бы 10% респондентов. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, передает rus.err.ee.

В итоге консерваторов с третьего места в рейтинге подвинули социал-демократы, которых поддерживают 11% (в мае — 12%) респондентов.

А долгое время единолично лидировавшую Центристскую партию догнали реформисты.

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