Рейтинг партий: русскоязычный избиратель засомневался в центристах

В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.



Если бы завтра состоялись выборы в Рийгикогу, то партии EKRE голоса отдали бы 10% респондентов. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, передает rus.err.ee.

В итоге консерваторов с третьего места в рейтинге подвинули социал-демократы, которых поддерживают 11% (в мае — 12%) респондентов.

А долгое время единолично лидировавшую Центристскую партию догнали реформисты.