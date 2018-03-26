Рейтинг партий: реформисты обошли по популярности центристов

В марте самой популярной политической силой оказалась Партия реформ, которая обогнала лидера последних нескольких месяцев — Центристскую партию.

Согласно свежему исследованию фирмы Turu-uuringute, проведенному по заказу новостной редакции ERR, поддержка Партии реформ за месяц выросла на 4% до 31%, передает в понедельник, 26 марта, rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Это позволило реформистам обойти занимавшую последние месяцы лидирующую позицию Центристскую партию сразу на пять процентных пунктов.

Центристов в марте поддерживали 27% респондентов — на 1% меньше, чем в феврале.

На третьем месте по популярности в марте оставалась Консервативная народная партия Эстонии, на четвертом Социал-демократическая партия, на пятом месте продолжает находиться Союз Отечества и Res Publica (IRL), на последнем, шестом месте таблицы рейтинга находится Свободная партия — у нее 3 процента поддержки.