Рейтинг партий: поддержка социал-демократов упала до рекордных 8%

Поддержка Социал-демократической партии в феврале упала до 8%, что стало самым низким показателем партии с 2010 года, следует из данных опроса, проведенного Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR, передает rus.err.ee.

Если в январе соцдемов поддерживали 11% респондентов, то в феврале — всего 8%. Ниже сегодняшнего показатель популярности партии был только в августе 2010 года — 7,3%.

Падение популярности соцдемов — это не случайное изменение, а скорее тенденция. Если в 2015 году средняя поддержка партии СДПЭ была 15%, то в 2016 году — 13%, а в 2017 — 11%.