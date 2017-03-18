Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы — потеряли

По сравнению с предыдущим месяцем в марте заметнее всего выросла поддержка Партии реформ, а упала — EKRE, следует из исследования Turu-uuringute AS, проведенного по заказу ERR.

Значительных изменений в рейтинге партий за месяц не произошло: по-прежнему, наибольшей популярностью у потенциальных избирателей пользуется Центристская партия, за которую в случае, если бы завтра проходили парламентские выборы, проголосовали 29% опрошенных. По сравнению с данными за февраль, поддержка Центристской партии не изменилась, передает rus.err.ee.

Второй по популярности партией является Партия реформ, за которую в марте проголосовали бы 25% респондентов, тогда как в феврале — 23%.

Социал-демократическая партия в марте получила голоса 11% респондентов, а в феврале — 10%.

Поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE) за месяц снизилась — в марте за них бы проголосовали 8% респондентов, тогда как в феврале — 10%.

На пятом и шестом месте по популярности — IRL и Свободная партия, за которые в марте проголосовали бы по 7% респондентов.

Из непарламентских партий с начала года заметнее всего выросла поддержка Партии зеленых. Если в январе партию поддерживал 1% респондентов, то в феврале — 2%, а в марте — 3%.