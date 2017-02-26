Рейтинг партий: центристы и реформисты теряют, но продолжают лидировать

В феврале на 2% снизилась поддержка самых популярных эстонских партий - Центристской и Реформистской, однако они по-прежнему намного опережают другие политические силы, а по проценту прибавили EKRE, Свободная партия и IRL.

Центристскую партию поддерживают 29% (в январе был 31%) определившихся с выбором избирателей, а рейтинг Партии реформ упал с 25 до 23%, следует из социологического опроса, проведенного Turu-Uuringute AS по заказу новостной редакции Эстонского телерадиовещания (ERR), передает rus.err.ee.

Социал-демократическую партию по-прежнему поддерживают 10 процентов; такой же популярностью пользует и EKRE (в январе — 9%); рейтинг Свободной партии вырос с 7% до 8%, а IRL — с 6% до 7%.

Всего партии правящей коалиции поддерживают 46% (в январе — 47%), а оппозиционные парламентские партии — 41% (рейтинг не изменился).

Наибольшей поддержкой центристы пользуются в Ида-Вирумаа — 54%, в Таллинне же их поддержка снизилась до 28%.