13.12.2018, 14:01

Рейтинг Партии реформ падает. Почему?

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna uus peasekretär Erkki Keldo
Reformierakonna uus peasekretär Erkki KeldoFoto: Rauno Volmar

Рейтинг Партии реформ по сравнению с ноябрем снизился на два процента.


Секретарь партии Эркки Кельдо прокомментировал, что на рейтинг оказало влияние обсуждение миграционного договора.

”Это сложная тема, в связи с которой у людей — страхи, которые можно понять. В парламенте дискуссия превратилась в крайнюю, как со стороны коалиционных, так и оппозиционных партий, что еще усилило страхи. Конечно, и мы в Партии реформ могли бы послать более четкие месседжи. Нам важно, чтобы в дополнение в теме миграции ввиду нерешительности правительства Эстонии не возник бы и конституционный кризис”, — сообщил Кельдо.

Он подчеркнул, что хоть реформисты и проигрывают центристам на целых десять баллов, все же последних поддерживает менее половины избирателей.

В июне Партия реформ была в Эстонии самой популярной, однако, в августе их обогнали центристы. С октября их рейтинг упал с 28 процентов — до 21.

Вице-председатель центристов Яанус Карилайд сообщил прессе, что причина спада популярности ”белок” — уход из партии известных ее членов.

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