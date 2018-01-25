Рейтинг: на какие цели в прошлом году делали пожертвования жители Эстонии

Tele2 опубликовал перечень самых популярных благотворительных линий в 2017 году. Наиболее охотно наши соотечественники раскрывали свои кошельки, чтобы помочь обычным людям.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, самая горячая пора для благотворительных линий приходится на конец года — декабрь. ”В прошлом году наибольшего успеха добились благотворительные проекты ТВ, и особенно программа TV3 ”Inglite aeg” (”Время ангелов”), в рамках которой удалось собрать свыше 320 тысяч евро”, — сообщила Арон.

Второе место заняла программа Kanal2 ”Kodutunne” (”Чувство дома”) — на ее благотворительные линии за год позвонили десятки тысяч неравнодушных. На третьем месте — также программа Kanal2 ”Jõulusoojus” (”Рождественское тепло”), однако она уже значительно уступила аналогичному проекту TV3.

”Телевидение оказалось наилучшим каналом для сбора пожертвований. Визуальный ряд усиливает призыв к людям и позволяет легче достучаться до их сердец” — уверена директор по продукции Tele2.

Наметилась также одна характерная тенденция: в прошлом году наши соотечественники делали чаще пожертвования не в благотворительные фонды и организации, а в помочь конкретным людям, которые нуждались в поддержке. ”Именно для решения проблем обычных людей была собрана рекордная сумма в рамках программы TV3 ”Inglite aeg” — отметила Арон.

Самые популярные благотворительные линии 2017 года:

1) TV3 ”Inglite aeg”

2) Kanal2 ”Kodutunne”

3) Kanal2 ”Jõulusoojus”

4) Эстонский раковый союз

5) Фонд Carolin Illenzeer

6) Номер для пожертвований Родильного дома Пельгулинна

7) Фонд помощи больным раком имени Хилле Тянавсуу ”Kingitud Elu SA”

8) Некоммерческое объединение эстонских приютов для животных

9) Некоммерческое объединение ”Taevas TV7 Kristlik Ühing”