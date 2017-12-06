РЕЙТИНГ DELFI: Самые активные и самые пассивные депутаты Рийгикогу

Foto: Hendrik Osula

Недавно депутат Рийгикогу Тийна Кангро обиделась на слова своего коллеги Нарди Волмера, что она на должности ничего особо не сделала. Delfi собрал статистику по всем членам рийгикогу, чтобы узнать, кто из них активнее всего выполняет свою работу.