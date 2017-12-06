06.12.2017, 20:50

РЕЙТИНГ DELFI: Самые активные и самые пассивные депутаты Рийгикогу

 (13)
rus.delfi.ee
EST
Ööistung 17.05.2017
Foto: Hendrik Osula

Недавно депутат Рийгикогу Тийна Кангро обиделась на слова своего коллеги Нарди Волмера, что она на должности ничего особо не сделала. Delfi собрал статистику по всем членам рийгикогу, чтобы узнать, кто из них активнее всего выполняет свою работу.

Таблица была составлена, исходя из десяти статистических показателей, информация о которых была взята с домашней страницы Рийгикогу. В каждой категории были распределены 58 пунктов.

Учитывались следующие показатели:

  • руководство законопроектами
  • инициированные законопроекты
  • выступления (на скольких заседаниях высказывались)
  • запросы к правительству
  • письменные вопросы
  • членство в делегациях
  • членство в ассоциациях
  • членство в парламентских группах
  • журналистская деятельность (число опубликованных статей в СМИ)
  • активность в социальных сетях (блоги, Twitter и Facebook)

Смотрите первую десятку самых активных и весь рейтинг:












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