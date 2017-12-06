РЕЙТИНГ DELFI: Самые активные и самые пассивные депутаты Рийгикогу

Недавно депутат Рийгикогу Тийна Кангро обиделась на слова своего коллеги Нарди Волмера, что она на должности ничего особо не сделала. Delfi собрал статистику по всем членам рийгикогу, чтобы узнать, кто из них активнее всего выполняет свою работу.
Таблица была составлена, исходя из десяти статистических показателей, информация о которых была взята с домашней страницы Рийгикогу. В каждой категории были распределены 58 пунктов.
Учитывались следующие показатели:
- руководство законопроектами
- инициированные законопроекты
- выступления (на скольких заседаниях высказывались)
- запросы к правительству
- письменные вопросы
- членство в делегациях
- членство в ассоциациях
- членство в парламентских группах
- журналистская деятельность (число опубликованных статей в СМИ)
- активность в социальных сетях (блоги, Twitter и Facebook)
Смотрите первую десятку самых активных и весь рейтинг:
Tallinn, Квартира, 185 000 EUR
Viimsi vald, Квартира, 56 000 EUR
Зарегистрированные (3) Анонимные (32)