Рейс нового судна Tallink задержался — на этот раз из-за нарушения здоровья у пассажира

Рейс нового судна Megastar компании Tallink, который должен был отправиться из Таллинна сегодня в 7:30, задерживается из-за нарушения здоровья у пассажира примерно на час.

По словам руководителя по коммуникациям Tallink Луулея Ляэне, рейс Megastar, который должен был стартовать из Таллинна сегодня в 7:30, задерживается из-за тяжелого нарушения здоровья у одного пассажира, который упал в пабе около 7:15, то есть за 15 минут до отправления судна.

"Офицеры судна сразу стали оказывать человеку первую помощь и вызвали скорую. Прибывшая скорая помощь дальше оказывала первую помощь на борту, из-за чего судно не могло отправиться раньше, чем процедуры были проведены", — пояснила Delfi Ляэне.

По заверению Ляэне, скорая помощь уедет очень скоро и судно должно отправиться на час позже запланированного. "Очевидно, отправление судна задержится на час, и судно выйдет из Таллинна в 8:30", — добавила Ляэне.

Очевидно, утренний инцидент повлияет и на следующий рейс, но поскольку сегодня у Megastar чуть менее плотный график, то на вечерние рейсы утренняя задержка не должна повлиять.