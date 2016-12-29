На прошлой неделе министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию, чтобы разработать рекомендации, каким образом оценивать ущерб, нанесенный Эстонии в период ее оккупации, сообщили радионовости ERR.

По словам нынешнего министра иностранных дел Свена Миксера, внешняя политика Эстонии должна быть последовательной и, следовательно, он разделяет позицию Рыйваса и Кальюранд.

"Эстонское государство не имеет намерения представлять требования о возмещении ущерба от оккупации России. Скорее всего, здесь будет продолжаться преемственность в том, что это инициатива министра юстиции. Так что я считаю, что позиция правительства в целом, такая же, как и год назад", — прокомментировал Миксер.

То, как скажется инициатива Урмаса Рейнсалу на внешнеполитическую позицию Эстонии, Миксер прогнозировать не пожелал.

"Маленькому государству, которое считает себя безопасным и стабильным, неразумно выдвигать такие требования. Предъявлять претензии, требования, у которых нет никакой перспективы, и которые не находят понимания у наших самых важных деловых партнеров — я не считаю это разумным", — пояснил Миксер.