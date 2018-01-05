05.01.2018, 18:40

Рейнсалу: советский мемориал Маарьямяэ могут частично снести

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rus.delfi.ee
EST
Maarjamäe memoriaal
фото иллюстративноеFoto: Veiko Vares

Министр юстиции Урмас Рейнсалу не исключает, что советский мемориал на горе Маарьямяги частично сломают, чтобы избежать опасности обрушения. Также он считает, что государство могло бы взять этот объект от Таллинна, передает rus.err.ee.

"Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы русского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придется что-то забетонировать или снести", — сказал Рейнсалу в эфире передачи "Uudis+" на Vikerraadio.

Рейнсалу добавил, что насколько ему известно, мемориал и имеющиеся художественные объекты не занесены в регистр памятников. "Для меня в них нет святыни", — добавил Рейнсалу. Согласно результатам заказанного Министерством юстиции исследования, на то, чтобы сделать мемориал Маарьямяэ безопасным, потребуется почти миллион евро.

Рейнсалу сказал, что центральным объектом в этом месте около дороги Пирита теэ будет мемориал жертвам коммунизма, строительство которого началось.

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