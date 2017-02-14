Рейнсалу: решение о переносе Академии внутренней безопасности в Нарву уже принято

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что решение о переносе Академии внутренней безопасности из Таллинна в Нарву уже принято, этот вопрос был решен в рамках коалиционного договора.

В понедельник пять министров должны были решить, что делать с Академией внутренней безопасности: переносить ли ее в Нарву и в каком объеме. До обсуждения, однако, дело из-за нехватки времени не дошло, но с большой долей вероятности можно сказать, что решение в итоге будет положительным, так как соответствующий пункт прописан в коалиционном договоре.

Вопрос заключается в том, в каком объеме переедет академия и на какую землю.