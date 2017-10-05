Рейнсалу предложил доверить выборы президента сразу Коллегии выборщиков

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что выбирать президента Эстонии могла бы сразу Коллегия выборщиков, а срок должностных полномочий главы государства стоит продлить с нынешних пяти до семи лет. При этом на повторный срок президент претендовать не сможет.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что с предложением изменить порядок выборов президента и, следовательно, Конституции ЭР, Рейнсалу накануне обратился к спикеру парламента Эйки Нестору, передает rus.err.ee.

Состав коллегии министр также считает нужным изменить. Если прошлой осенью президента выбирали 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя местных самоуправлений, то в будущем число делегатов от муниципалитов могло бы увеличиться до 422, таким образом общий состав коллегии выборщиков расширился бы до 523 человек.

На президентских выборах в коллегии выборщиков могло бы быть пять туров, по итогам каждого из них выпадал бы кандидат, получивший меньше всех голосов. Если кандидаты получат равное число голосов, то в следующий тур выйдет старший из них.

Если в любом раунде один из кандидатов получит простое большинство голосов членов избирательной комиссии (50% + 1 голос), то этот кандидат становится выбранным. В последнем же туре выборов побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.