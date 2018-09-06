Рейнсалу предлагает лишать госизменников полученного в порядке натурализации гражданства

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в четверг направил правовой комиссии Рийгикогу письмо с предложением дополнить разрабатываемый закон о предупреждении государственной измены положением, в соответствии с которым натурализованных лиц, совершивших государственную измену или участвовавших в террористической деятельности, лишали бы гражданства Эстонии.
По словам Рейнсалу, в дальнейшем следует пресекать как антигосударственное преступление поддержание направленных против Эстонской Республики связей с иностранным государством с целью совершения антигосударственного преступления, так и деятельность, направленную против безопасности Эстонской Республики.
По мнению Рейнсалу, элементарно, что лица, приносившие при получении гражданства присягу Эстонской Республике и нарушившие ее, должны лишаться гражданства. Гражданства нельзя лишить лицо, получившее его при рождении, передает rus.err.ee.
Правительство передало Рийгикогу проект закона, расширяющего каталог антигосударственных преступлений.