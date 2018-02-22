Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что выступает за то, чтобы текст гимна Эстонии остался таким, какой есть.

Согласно представленному Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и вызвавшему бурную реакцию общественности законопроекту, исполнять гимн можно во время государственных праздников, государственных церемоний и других праздничных мероприятий с соблюдением добросовестной практики. Во время исполнения гимна мужчины в гражданской одежде снимают головные уборы, а лица в форме отдают честь, прикладывая руку к головному убору.

Предложение об ”осовременивании” текста гимна Рейнсалу не поддерживает, также как и замену самого гимна.

По мнению Рейнсалу, попытками урегулировать использование гимна на законодательном уровне можно выставить себя на посмешище, что приведет к результатам, обратным желаемым.

Рейнсалу отмечает, что законопроект исходит по большей части из американских традиций, которые для маленького государства не подходят. Согласно действующему закону, осквернение гимна запрещено и сейчас, и пока не было зафиксировано ни одного связанного с этим преступления.

Министр придерживается мнения, что многие связанные с гимном вопросы являются вопросом культуры и не должны регулироваться законом.