Рейнсалу: по статистике в Таллинне пробки больше, чем в Берлине и Мадриде

В последние дни вокруг организации столичного дорожного движения возникли нешуточные споры.

Министр юстиции и член IRL Умрас Рейнсалу выступил с открытым обращением к и.о. мэра Таллинна Таави Аасу и старейшине Кесклинна Таави Пукку: ”Оба Таави разозлись, когда я сказал, что водители являются гражданами города и что притеснять их с целью уменьшения пробок неправильно. Это принесет лишь увеличение этих самых пробок”.

”Создание пробок — не знак несостоятельности мэрии, а сознательная и системная деятельность. Тавви Аас и Таави Пукк и сами публично признавали это: их концепция заключается в разделении города на узкие ”горлышки бутылок”, снижении скорости. В результате мы получаем разъезжающих по городу улиток, находясь в которых, с позволения мэрии так удобно звонить бабушке”, — пишет Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, пробки в Таллинне (32% потери времени, 0,46 млн жителей) хуже, чем в Мадриде (25% потери времени, 3,2 млн жителей) и Берлине (29% потери времени, 3,7 млн жителей), которые ранее приводил в пример Таави Аас. ”Из приведенных Аасом в пример городов-миллионников лишь в Париже удельная доля проведенного в пробках времени выше, чем в Таллинне, хотя всего на 6% по сравнению с Таллинном!!!Причем, в Париже в city проживает 2,2 млн, а во всей конурбации — 12 200 000 человек, что больше, чем в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве вместе взятых!!!”

”Небеса, помогите! Давайте пошевелим мозгами и не будет заниматься строительством утопии за счет нервов городских жителей”, — призвал политик.