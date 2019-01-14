Рейнсалу об идее ”окна гражданства”: это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”

”Я не поддерживаю идею министра внутренних дел о предоставлении гражданства всем, кто по состоянию на 1991 год жил в Эстонии. По этой логике мы бы перестали быть государством, которое было оккупировано и восстановило свою независимость, а стали бы новым государством, которое возникло в 1991 году и в котором все жители получают гражданство. Но парадоксально делать это по истечении 27 лет с момента восстановления государственности. Этот шаг приведет к появлению 80 000 новых граждан Эстонии без всякого выполнения условий натурализации”, — говорит Рейнсалу.

Кроме того, по его словам, это ”принизило бы усилия” тех граждан, которые для получения гражданства корректно выполнили все требования. Рейнсалу отмечает, что правила натурализации в Эстонии по сравнению с другими странами Европы и так умеренные, и ничего непреодолимого в них нет, а обучение языку всем идет только на пользу.

Евродепутат Урмас Паэт также считает идею Райк несправедливой в отношении тех, кто уже сдал экзамен на гражданство.

”Перед выборами то здесь, то там вновь начинают звучать призывы предоставить эстонское гражданство всем, без прохождения соответствующего экзамена. И что с того, что возможность получить гражданство ЭР у людей, которые постоянно проживают здесь, есть всегда”, — рассуждает Паэт.