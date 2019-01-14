14.01.2019, 14:30

Рейнсалу об идее ”окна гражданства”: это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”

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Паэт: это несправедливо по отношению к тем, кто сдавал экзамен
rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Комментируя выдвинутое в интервью Eesti Päevaleht предложение министра внутренних дел Катри Райк после выборов обсудить идею т. н. ”окна гражданства”, Урмас Рейнсалу сказал, что это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”.

”Я не поддерживаю идею министра внутренних дел о предоставлении гражданства всем, кто по состоянию на 1991 год жил в Эстонии. По этой логике мы бы перестали быть государством, которое было оккупировано и восстановило свою независимость, а стали бы новым государством, которое возникло в 1991 году и в котором все жители получают гражданство. Но парадоксально делать это по истечении 27 лет с момента восстановления государственности. Этот шаг приведет к появлению 80 000 новых граждан Эстонии без всякого выполнения условий натурализации”, — говорит Рейнсалу.

Кроме того, по его словам, это ”принизило бы усилия” тех граждан, которые для получения гражданства корректно выполнили все требования. Рейнсалу отмечает, что правила натурализации в Эстонии по сравнению с другими странами Европы и так умеренные, и ничего непреодолимого в них нет, а обучение языку всем идет только на пользу.

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Евродепутат Урмас Паэт также считает идею Райк несправедливой в отношении тех, кто уже сдал экзамен на гражданство.

”Перед выборами то здесь, то там вновь начинают звучать призывы предоставить эстонское гражданство всем, без прохождения соответствующего экзамена. И что с того, что возможность получить гражданство ЭР у людей, которые постоянно проживают здесь, есть всегда”, — рассуждает Паэт.

”Разговоры, к примеру, о пожилых людях и их проблемах с обучаемостью не компетентны. Во-первых, им не надо сдавать письменный экзамен, а, во-вторых, тем, кому сейчас 65, 27 лет назад, когда Эстония восстановила независимость, было 38. Так что главная причина кроется не в неспособности выучить язык, а в чем-то ином. Например, в отношении, или в том, что с т. н. паспортом негражданина можно без визы ездить в Россию, что с эстонским паспортом невозможно”, — говорит Паэт и добавляет, что нельзя забывать и о тех 161 000 человек, которые ходатайствовали и получили гражданство Эстонии, успешно сдав экзамен.

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