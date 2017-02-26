Рейнсалу об идее Калласа: для маленького государства это может оказаться непоправимо опасным

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что идея Сийма Каллас об объединении должности президента и премьер-министра неразумна, потому что в таком случае придется менять всю конституционную систему. Кроме того, это принесет с собой больше коррупции и популизма.

”Если что-то и служило Эстонии успешно, то это нынешняя конституционная система. Начать играть с целой конституционной системой непрактично и неразумно”, — сказал Рейнсалу Delfi.

По словам Рейнсалу, внедрение предлагаемой Калласом системы означало бы по сути неспособность парламента контролировать исполнительную систему. ”В таком случае вся исполнительная политика на протяжении нескольких лет зависела бы по сути от видения одного человека. Это может оказаться непоправимо опасным для такого маленького государства, как наше”, — отметил он.

Рейнсалу напомнил, как в начале 90-х президентальную систему в Эстонии хотели создать именно бывшие коммунисты, надеясь таким образом остаться у власти. ”Такой курс выбрало большинство бывших союзных республик, в которых этот план по большей части удался. В этих странах власть, как правило, сосредотачивалась в руках одного старого коммуниста, который был фактически коронован пожизненным президентом. Если бы мы в Эстонии сделали то же самое, то Эстонией, несомненно, единолично восемь лет управлял бы Арнольд Рюйтель. Мы не нуждаемся в том, чтобы власть была сосредоточена в руках одного человека”.

”Если мы внедрим систему Калласа, то получим больше коррупции, больше популизма, больше централизации власти и меньше свобод человека. Даю голову на отсечение”, — подытожил Рейнсалу и назвал странным то, что Каллас выдвигает эту идею спустя всегда полгода после того, как сам баллотировался в президенты.