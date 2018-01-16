Рейнсалу — о своем скандальном заявлении: я не робот. Я — человек, и у меня есть чувства

Министр юстиции Рейнсалу пояснил, что его слова в статье-мнении в Eesti Päevaleht, где он встал на защиту Оясоо и назвал массовое обращение ”кудахтаньем”, поняли неправильно. Он сожалеет о данном высказывании.

”Конечно, я сожалею о своем подборе слов, что это могло кого-то обидеть или оскорбить”, — принес свои извинения Рейнсалу.

Министр также добавил, что это был эмоциональный всплеск. ”Что я таю. Я доверю вам тайну: я не робот. Я — человек, и у меня есть чувства. И я понимаю ,что у тех людей, кто сделал заявление о случае Оясоо несмотря на свои воззрения, имеется и свой легитимный взгляд на вещи”, — сказал министр.

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Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.

”Эпидемию применения насилия в отношении женщин в нашем обществе ни в коем случае нельзя оправдывать или замалчивать, даже под предлогом художественного уровня или международных достижений”, — сказала одна из инициаторов обращения Ника Калантар.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в своем мнении в Eesti Päevaleht встал на защиту Оясоо и назвал упомянутое выше массовое обращение ”кудахтаньем”.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал Рейнсалу.