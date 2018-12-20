Рейнсалу о миграционном пакте ООН: мы взвесим все шаги, чтобы предотвратить последствия

Участвовавший в голосовании посол действовал на основании мандата от министра иностранных дел. Рейнсалу сказал сегодня на правительственной пресс-конференции, что указал министру о необходимости создания рабочей группы МИДа и министерства юстиции, которая оценила бы политические и правовые последствия данного договора.

Рйнсалу подчеркнул, что в своих действиях опирается на четыре разных правовых экспертизы и что министерство юстиции намерено провести еще ряд дополнительных анализов относительно статуса Эстонии в этом договоре, поскольку представитель Эстонии в конференции в Марракеше в Марокко участия не принимал. Это, по мнению Рейнсалу, было разумным решением. ”Мы безусловно рады, что правительство не принимало решения о присоединении к договору. Мы взвесим все шаги, чтобы предотвратить последствия этого договора. Рассматриваем все возможности”, — сказал Рейнсалу.

На вопрос о возможном выражении недоверия министру иностранных дел Свену Миксеру, который отдал распоряжение голосовать за договор, Рейнсалу прямо не ответил, но сказал, что рассматриваются все варианты.