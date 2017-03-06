Рейнсалу — Кальюлайд: если мы хотим сохранить устои, то не должны идти по пути мультикультурализма

Министр юстиции, член IRL Урмас Рейнсалу считает, что если эстонцы хотят сохранить свою культуру и систему устоев (“komberuum”), то им следует исходить из отрицания государственного мультикультурализма.

”Президент Кальюлайд говорила об устоях как о традиционных для Эстонии обычаях и привычках. По ее оценке, эстонцем может стать человек, который чтит наш язык, обычаи и ценности. В то же время нам следует, по мнению Кальюлайд, ожидать от прибывающих сюда иностранцев интеграции в нашу систему устоев, а не сегрегацию своих устоев”, — пишет Рейнсалу в Eesti Päevaleht.

”Если мы хотим сохранить эстонскую культуру и устои, то нашей отправной точкой должно стать отрицание пути мультикультурализма. Каждый может стать эстонцем, если он знает наш язык, чтит ценности и заинтересован в том, чтобы принадлежать нашему культурному пространству. От жителей Эстонии мы ожидаем не создания своего сегрегированного пространства, а интеграцию в НАШЕ пространство. И тут мы сталкиваемся с двумя серьезными задачами.

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Первая — это русская община Эстонии. Российское медиапространство направлено на удерживание проживающих тут русских в своей системе ценностей. Нашей задачей является уменьшение влияния этой империалистической и шовинистической системы ценностей, особенно на представителей молодого поколения. […] Вопрос заключается не в свободе слова, а в попытках при помощи методов информационной войны внедрить в наше общество враждебный для нас образ мыслей. К этому нельзя относиться с молчаливой и безропотной толерантностью.

Нам следует определиться с тем, какой путь мы выберем: помешать законным путем физически или усилить отображающие нашу систему ценностей посылы.

Вторая проблема — это иммигранты из отдаленных от Европы регионов, которые могут на основании своих обычаев создать тут сегрегированные сообщества. Это возможно в случае чрезмерной пассивности нашего национального самосознания и недостаточных попыток с нашей стороны по присоединению этих людей к нашему культурному пространству. Если мы покажем в этом вопросе бессилие, то возникнет серьезная опасность радикализации этого сегрегированного культурного пространства”.

”У Эстонии есть устои, но их нельзя определять единичными действиями или ритуалами. Их можно определить отсутствием в Эстонии изолированных систем устоев, действующих параллельно с нашей. Следовательно, нашей задачей является поспособствовать тому, чтобы прибывающие сюда люди становились частью нашей системы устоев”, — подытожил политик.