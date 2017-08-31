Рейнсалу — греческому коллеге: есть земли и народы, чьи уроки коммунизма стоили миллионов человеческих жертв

Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма, которая пойдет 23 августа в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ответил своему греческому коллеге. Приводим письмо министра в сокращенному виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

”Дорогой коллега!

Большое спасибо Вам за письмо, которым Вы оповестили о неучастии в мероприятии 23 августа, приуроченному к всеевропейскому Дню памяти жертв самого тоталитарного и авторитарного режима. Мне жаль, что Вы приняли такое решение, но я благодарю Вас за основательное обоснование своего решения. Однако позвольте мне не согласиться с Вашими аргументами, которые вы привели для обоснования своего отказа.

Мне не хочется тут вдаваться в основательные рассуждения о европейской истории 20 века. Это делали и делают историки, социологи, политологи и философы многих стран. Мы — политики, и наша работа — защищать ценности и достоинства. Наши ценности — права человека, демократия и правовое государство, которым я не вижу альтернативы. Поэтому я против какой бы то ни было идеологии и следующего ей политического движения, которые отрицают эти ценности, и, придя к власти, начинают душить. В этом смысле нет разницы между национализмом, фашизмом или коммунизмом. Все эти идеологии объявляли о своем праве во имя своего несообразного видения будущего уничтожать целые народы и слои общества, объявлять других неполноценными и неподходящими для утопического будущего, кого ввиду этого следовало или перевоспитать, или принудить прозябать без надежды на лучшее будущее, или же вообще переместить на непригодные к жизни пустоши.

Особенно важным для нас как для министров юстиции, чья задача — стоять за право и справедливость, должно являться осуждение преступлений против человечества. Мы обязуемся: вне зависимости от того, каковы были цели совершения данных преступлений, несмотря на то, кто стали жертвами этих преступлений. У каждого человека вне зависимости от его цвета кожи, национальности, сферы деятельности или финансового благосостояния есть право на достойную жизнь в рамках демократического правового государства. Это право отобрали у миллионов своих подданых и граждан, а также у граждан захваченных государств и подчиненных народов, все тоталитарные диктатуры, будь то национал-социализм, фишазм или коммунизм.

<…>

Я знаю, о чем я говорю: для коммунистической идеологии нельзя создать свободу, демократию и правовое государство. Мы же знаем, что это пробовалось сделать на всех метериках, кроме Австралии. Пробовалось в разных оттенках красного и под различными национальными лозунгами. И это всегда кончалось экономической катастрофой и поcледовательным разложением правового государства. Есть земли и народы, чьи уроки коммунизма стоили миллионов человеческих жертв. Этого не должно повториться <…>.

Напомним, как развивались события.

Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма, которая пойдет 23 августа в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС.

Политик сослался на то, что суть и название конференции ”Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе 21 века” несут в себе опасный политический посыл, который может возродить напряжение времен Холодной войны, противоречит базовым ценностям ЕС и не отражает позицию правительства и народа Греции. ”Коммунизм и нацизм уравнивать нельзя ни в коем случае”, — сказал он.

Решение Контониса подверглось острой критике и в самой Греции. Так, оппозиционная партия PASOK обвинила его в поверхностности заявления и предостерегла от раскола греческого общества, которое может произойти в результате дебатов на исторические темы. Член партии и бывший министр иностранных дел страны Эвангелос Венизелос назвал решение Контониса противоречащим общеевропейским принципам.