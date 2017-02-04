Рейнсалу: Эстония — не мусульманская страна, а авторы запретов пусть создадут "регистр дураков"

Первоначальный проект закона об алкоголе содержал в себе целую кучу ограничений, которые с вступлением в силу стали бы необоснованной ношей для предпринимателей и могли бы ограничить людям доступ к другим товарам и услугам, пишет министр юстиции, член IRL Урмас Рейнсалу в Eesti Päevaleht.

”Потребление алкоголя в обществе следует снижать, однако нам нет смысла претворяться, будто Эстония — мусульманское государство, где алкоголь запрещен.

Одни ограничения и запреты влекут за собой другие ограничения и запреты. В четверг меня спросили, что я думаю об идее создания в Эстонии регистра алкоголиков? Небеса, помогите! Для эстонского народа наибольшую угрозу представляют дураки, а не алкаши. Авторам различных ограничений следовало бы начать с идеи о создании регистра дураков.

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Возьмем хотя бы автозаправки. Я категорически против запрета на продажу алкоголя на заправках. По одной простой причине: это скажется на доступности в отдаленных регионах не алкоголя, а бензина.

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Запреты и ограничения — опасные вещи. В свободном обществе они должны являться максимально узкими и быть определены целью. Свобода означает для каждого индивида также свободу принятия неверного решения. Если мы путем запретов будем строить общество установленных сверху правильных решений, то называться оно будет казармой. Писатель Сол Беллоу говорил, что у нас есть возможность жить либо в тюрьме, либо в мире, полном опасностей”.